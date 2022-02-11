WebMoney больше не работает в России

На официальном сайте Центробанка сообщили, что у АО «ККБ» отозвали лицензию. Таким образом, платёжная система WebMoney на территории России больше не доступна.

Причиной лишения лицензии назвали нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. АО «ККБ» допускал нарушение требований в области нелегальных переводов и преступных схем с финансированием терроризма.

На официальном сайте WebMoney появилось обращение, в котором подтверждается прекращение работы сервиса в России.

Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублёвыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Причина, по которым отозвана лицензия у АО Банк «ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию «теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».

Руководство WebMoney попытается всеми доступными способами компенсировать стоимость заблокированных инструментов. Когда это случится, неизвестно.

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