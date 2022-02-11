Роберт Паттинсон хочет сняться в трилогии «Бэтмена»

В разговоре с изданием Fandango исполнитель главной роли в «Бэтмене» Роберт Паттинсон поделился своими планами на вселенную DC. В данный момент он ожидает выхода первой картины и реакции зрителей, однако актёр уже обсудил идеи по созданию трилогии о Тёмном Рыцаре с Мэттом Ривзом — режиссёром фильма. Он желает и дальше отыгрывать персонажа.

Я готов играть эту роль столько, сколько люди пожелают, правда. В первую очередь нужно будет посмотреть на реакцию фанатов на первый фильм. Но да, я говорил с Мэттом о создании трилогии — это было бы замечательно. Мне очень, очень понравился процесс съёмок. Бэтмена очень интересно отыгрывать. Было бы здорово оказаться в этой роли ещё раз.

Warner Bros. пока не сообщала о своих планах по созданию новых фильмов с персонажем Паттинсона. Судя по всему, всё будет зависеть от кассовых сборов первой части и реакции фанатов. Помимо фильма о Тёмном Рыцаре, киностудия также работает над двумя сериалами по вселенной: криминальным боевиком про становление Пингвина и драмой о буднях коррумпированного полицейского департамента Готэма.

Премьера «Бэтмена» состоится 2 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны.

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