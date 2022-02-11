Вот почему Роберт Паттинсон держал палочку в «Гарри Поттере» как пистолет

Робертс Паттинсон дал интервью изданию GQ. В ролике актёр вспомнил про работу над фильмом «Гарри Поттер и Кубок огня». В ленте он сыграл Седрика Диггори.

По словам Паттинсона, он сильно переживал, поскольку это был его первый опыт в полнометражном фильме. Он даже читал книги об актёрском мастерстве, чтобы сыграть хорошо. Был забавный момент, когда актёр взял в руки волшебную палочку. Он держал её как пистолет, потому что боялся смотреться глупо.

Помню, как держал палочку, и думал, что было бы действительно глупо держать её как волшебную палочку. Поэтому я взял её в руки словно пистолет. Я думал, что нахожусь в «Крепком орешке».

Паттинсон подчеркнул, что момент с прыжком с дерева стал инициативой его самого. Актёр даже отшутился на эту тему.

По какой-то причине у меня всегда возникает желание снять сцену, в которой я прыгаю с дерева.

Увидеть Роберта Паттинсона мы сможем в фильме «Бэтмен». В картине он сыграл Брюса Уэйна. Лента выйдет уже 2 марта.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!