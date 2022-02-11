Вот почему Роберт Паттинсон держал палочку в «Гарри Поттере» как пистолет

Робертс Паттинсон дал интервью изданию GQ. В ролике актёр вспомнил про работу над фильмом «Гарри Поттер и Кубок огня». В ленте он сыграл Седрика Диггори.
По словам Паттинсона, он сильно переживал, поскольку это был его первый опыт в полнометражном фильме. Он даже читал книги об актёрском мастерстве, чтобы сыграть хорошо. Был забавный момент, когда актёр взял в руки волшебную палочку. Он держал её как пистолет, потому что боялся смотреться глупо.
Помню, как держал палочку, и думал, что было бы действительно глупо держать её как волшебную палочку. Поэтому я взял её в руки словно пистолет. Я думал, что нахожусь в «Крепком орешке».
Паттинсон подчеркнул, что момент с прыжком с дерева стал инициативой его самого. Актёр даже отшутился на эту тему.
По какой-то причине у меня всегда возникает желание снять сцену, в которой я прыгаю с дерева.
Увидеть Роберта Паттинсона мы сможем в фильме «Бэтмен». В картине он сыграл Брюса Уэйна. Лента выйдет уже 2 марта.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 февраля 2022
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
13:41
-
13:40
-
13:27
-
12:55
-
12:27
-
11:56
-
11:28
-
10:56
-
10:25
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:48
-
03:38
- 10 февраля 2022
-
20:11
-
19:56
-
19:11
-
19:01
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:42
-
16:39
-
16:19
-
15:43
-
15:41
-
14:58