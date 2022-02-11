Resident Evil 2, God of War и Dishonored: 294 игры уже идеально работают на Steam Deck

Библиотека полной совместимости проектов со Steam Deck продолжает пополняться. Ещё до выхода портативного ПК полностью готовы к игре 294 проекта. Это значит, что их можно пройти от начала до конца без каких-либо проблем.
Среди них Resident Evil Village и Remake 2, первая часть The Evil Within, God of War, Dishonored, Psychonauts 2 и многие другие. Valve продолжает работу над оптимизацией устройства, и к релизу список проектов точно преодолеет отметку в 300 штук.
Steam Deck поступит в продажу в Канаде, США, Великобритании и некоторых странах ЕС уже 28 февраля. Ранее в базе данных Steam появились игры, которые не запустятся на портативном ПК. Среди них — Persona 4, Rainbow Six Siege и Halo: The Master Chief Collection. Вполне возможно, что в конечном итоге их всё-таки смогут адаптировать под малый экран.
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