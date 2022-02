Хорошие подарки для World of Tanks и распродажа Wargaming: новые акции в Steam

Wargaming объявила о проведении выходных издателя в Steam. С 10 по 14 февраля на площадке можно поиграть в самые популярные бесплатные ПК-игры студии. Wargaming приготовила скидки, бесплатные раздачи и наборы.

Так, например, игроки в World of Tanks могут получить специальный бесплатный набор с колёсным лёгким танком и тремя днями танкового премиум-аккаунта. Новички могут активировать код GOWOTSTEAM для получения немецкого премиум-танка третьего уровня.

Что можно купить по скидке?

Также подарки ждут игроков в World of Warships, World of Tanks Blitz и World of Warplanes. Игроки смогут забрать множество подарков в виде паков с игровыми предметами и премиум-аккаунтами.

