Хорошие подарки для World of Tanks и распродажа Wargaming: новые акции в Steam

Wargaming объявила о проведении выходных издателя в Steam. С 10 по 14 февраля на площадке можно поиграть в самые популярные бесплатные ПК-игры студии. Wargaming приготовила скидки, бесплатные раздачи и наборы.
Так, например, игроки в World of Tanks могут получить специальный бесплатный набор с колёсным лёгким танком и тремя днями танкового премиум-аккаунта. Новички могут активировать код GOWOTSTEAM для получения немецкого премиум-танка третьего уровня.
Что можно купить по скидке?
- Комплект Restless Raider для World of Tanks — 171 рубль (-50%)
- Комплект Ruthless Champion для World of Tanks — 2019 рублей (-30%)
- Набор с контентом для World of Warships и World of Tanks — 1517 рублей (-53%)
- Набор игр Wargaming: 4 в 1 — 224 рубля (-95%)
- Комплект Big Boss для World of Tanks Blitz — 1350 рублей (-70%)
- Комплект Force de Raid для World of Warships World of Tanks —1215 рублей (-28%)
Также подарки ждут игроков в World of Warships, World of Tanks Blitz и World of Warplanes. Игроки смогут забрать множество подарков в виде паков с игровыми предметами и премиум-аккаунтами.
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