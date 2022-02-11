Вышли свежие ролики «Соника 2 в кино». Второй трейлер могут показать на днях

Paramount Pictures показала несколько новых роликов «Соника 2 в кино» с участием Наклза, Тейлза и Доктора Эггмана. По информации Screen Rant, свежий трейлер может появиться в понедельник во время финала Национальной футбольной лиги США.
По сюжету Соник живёт один на Зелёных холмах, когда с грибной планеты возвращается Доктор Эггман с новым союзником Наклзом. Главному герою вместе с Тейлзом предстоит помешать злодеям найти Мастер изумруд.
На пост режиссёра вернётся Джефф Фаулер, а главные роли исполнят Бен Шварц (Соник), Коллин О'Шонесси (Тейлз), Идрис Эльба (Наклз), Джим Керри (Доктор Эггман), Джеймс Марсден (Том) и Тика Самптер (Мэдди).
Премьера «Соника 2 в кино» в России состоится 31 марта.
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