В Dying Light 2 можно найти Леона и Криса из Resident Evil

Авторы Dying Light 2 из Techland явно не поленились добавить в зомби-экшен множество пасхалок на другие игры. Где-то в середине сюжета можно найти отсылку на Resident Evil.

В одной из миссий Эйден найдёт бойца Леона Кеннеди. Он попросить протагониста найти и помочь другу по имени Крис. Если позже найти его жетон, то выяснится, что его фамилия — Редфилд. Это прямые отсылки на одноимённых персонажей вселенной Resident Evil.

В игре уже нашли камеру от третьего лица. На удивление, тайтл смотрится достойно даже в подобном виде. Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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