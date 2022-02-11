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Первые кадры GTA 6 покажут до конца года, уверен надёжный инсайдер

Первые кадры GTA 6 покажут до конца года, уверен надёжный инсайдер
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Первый трейлер GTA 6 могут показать в этом году, передаёт издание ComicBook со ссылкой на инсайдера Tez2. Ранее он сообщил об анонсе игры.

Согласно информации Tez2, трейлер GTA 6 будет содержать сцены из «незавершённой» версии экшена, как это было в роликах по GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Точный период инсайндер не назвал, но ранее Rockstar Games показывала свои игры осенью.

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О разработке GTA 6 компания Rockstar Games сообщила в начале февраля. Подробностей создатели не раскрыли, но пообещали «большой шаг вперёд». О полноценном анонсе осенью 2022 года также сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрейер.

Дату выхода GTA 6 пока что не назвали. По слухам, релиз состоится в 2023 или 2024 году, а местом действия станет Вайс-Сити.

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