«Гарри Поттер: Магия проснулась» выйдет в этом году на iOS и Android

Компания Warner Bros. Games сообщила, что премьера Harry Potter: Magic Awakened во всём мире состоится в этом году. В России мобильная игра получила название «Гарри Поттер: Магия проснулась».

«Гарри Поттер: Магия проснулась» будет бесплатной на iOS и Android. В магазине Google Play уже доступна предварительная регистрация, за которую пользователи получат уведомление о запуске и награды на старте. Предзаказ в App Store появится позднее. В честь международного релиза Warner Bros. показала новый трейлер приключения.

«Гарри Поттер: Магия проснулась» совмещает в себе элементы стратегии и ККИ. Игру создала китайская компания NetEase, которая выпустила мобильное приключение в сентябре 2021 года в Китае и некоторых странах Восточной Азии.

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