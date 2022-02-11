Съёмки приквела «Красавицы и чудовища» отменили

Издание Deadline сообщило, что Disney отменила съёмки приквела «Красавицы и чудовища». Причиной этого послужили разногласия компании с актёрским составом и самим проектом.

Согласно данным, производство было решено отменить из-за того, что Disney не понравились сценарий и саундтрек. Изначально снимать шоу планировали весной, потом процесс сдвинули на лето. В итоге из-за плотного графика актёров и других проблем сериал временно заморозили.

Сюжет шоу должны были посвятить охотникам Гастону и ЛеФу. Образы персонажей планировали воплотить актёры Люк Эванс и Джош Гад. Disney не закроет сериал навсегда, а лишь приостановит его на какое-то время. Дальнейшую информацию сообщат позже.

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