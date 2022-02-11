За три дня в Sifu сыграло 500 тысяч человек

Разработчики Sifu из студии Sloclap поделились статистикой игры. С момента релиза прошло три дня, за это время в экшен сыграло 500 тыс. человек.
Авторы поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что очень гордятся подобным результатом. Sloclap подчеркнула, что у стиля Pak Mei уже полмиллиона учеников.
Sifu — хардкорный экшен, в котором нужно проходить уровни и побеждать боссов. В игре есть механика старения, которая и делает тайтл уникальным. Игра получила в основном положительные отзывы, однако многие жалуются на чрезмерную сложность.
Авторы уже разрабатывают DLC. Вероятно, оно будет сюжетным, но никакой информации про расширение пока нет. Sifu доступна на ПК, PS4 и PS5.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 февраля 2022
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:05
-
16:56
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
13:41
-
13:40
-
13:27
-
12:55
-
12:27
-
11:56
-
11:28
-
10:56
-
10:25
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:48
-
03:38
- 10 февраля 2022
-
20:11
-
19:56
-
19:11
-
19:01
-
17:35