За три дня в Sifu сыграло 500 тысяч человек

Разработчики Sifu из студии Sloclap поделились статистикой игры. С момента релиза прошло три дня, за это время в экшен сыграло 500 тыс. человек.

Авторы поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что очень гордятся подобным результатом. Sloclap подчеркнула, что у стиля Pak Mei уже полмиллиона учеников.

Sifu — хардкорный экшен, в котором нужно проходить уровни и побеждать боссов. В игре есть механика старения, которая и делает тайтл уникальным. Игра получила в основном положительные отзывы, однако многие жалуются на чрезмерную сложность.

Авторы уже разрабатывают DLC. Вероятно, оно будет сюжетным, но никакой информации про расширение пока нет. Sifu доступна на ПК, PS4 и PS5.

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