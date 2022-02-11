Для запуска Elden Ring понадобится хотя бы GTX 1060 c 3 ГБ

На странице Elden Ring в Steam появились минимальные системные требования. Странно, что пока нет рекомендуемых требований. Вероятно, их добавят позже.

Для запуска экшена понадобится видеокарта GTX 1060 c 3 ГБ памяти и процессор не ниже Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X.

Минимальные требования

OС — Windows 10 или Windows 11

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 580

Место на диске — 60 ГБ

Elden Ring — новая игра студии FromSoftware. Авторы приготовили для игроков открытый мир, насыщенный разными активностями, и много чего другого.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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