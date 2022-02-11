Для Dying Light 2 вышел первый большой патч. На ПК теперь дают выбрать озвучку

Создатели Dying Light 2 выпустили обновление 1.0.6 для всех платформ. Патч исправил множество багов, улучшил работу кооператива и визуальные эффекты, а на ПК теперь можно выбрать озвучку.

На консолях разработчики исправили проблемы с отключением при кооперативе и различные ошибки, среди которых застревание в стенах, вылеты и баги в сюжетных квестах. Добавлены визуальные эффекты вроде размытия и улучшена оптимизация. На Xbox Series X включен режим VRR при 60 кадрах в секунду и более. На PS5 устранили мерцания экрана и бесконечные загрузки.

Версия Dying Light 2 для ПК получила те же улучшения графики и исправления багов, а также возможность сменить озвучку на английскую. В управлении добавили смену ходьбы и бега и варианты прицеливания: переключение или удержание.

Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пиковый онлайн в Steam составил почти 275 тыс. игроков.

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