Для Dying Light 2 вышел первый большой патч. На ПК теперь дают выбрать озвучку

Создатели Dying Light 2 выпустили обновление 1.0.6 для всех платформ. Патч исправил множество багов, улучшил работу кооператива и визуальные эффекты, а на ПК теперь можно выбрать озвучку.
На консолях разработчики исправили проблемы с отключением при кооперативе и различные ошибки, среди которых застревание в стенах, вылеты и баги в сюжетных квестах. Добавлены визуальные эффекты вроде размытия и улучшена оптимизация. На Xbox Series X включен режим VRR при 60 кадрах в секунду и более. На PS5 устранили мерцания экрана и бесконечные загрузки.
Версия Dying Light 2 для ПК получила те же улучшения графики и исправления багов, а также возможность сменить озвучку на английскую. В управлении добавили смену ходьбы и бега и варианты прицеливания: переключение или удержание.
Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пиковый онлайн в Steam составил почти 275 тыс. игроков.
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