«Бегущий по лезвию» получит продолжение в виде сериала. Им займётся Ридли Скотт

Amazon Studios начала разработку сериала «Бегущий по лезвию 2099», сообщило издание Deadline. Шоу станет продолжением фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Исполнительными продюсерами сериала стали Ридли Скотт, который был режиссёром «Бегущего по лезвию» 1982 года, и Силка Луиза, известная по «Сияющим девушкам» для Apple TV+. Она также пишет сценарий предстоящего шоу.

Deadline сообщило, что Amazon рассматривает сценарий и возможные даты съёмок, а также набирает писателей. Разработка сериала стала приоритетной для компании. Если производство запустят, Ридли Скотт может стать режиссёром некоторых серий.

«Бегущий по лезвию» был снят по мотивам романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» В главных ролях снялись Харрисон Форд и Рутгер Хауэр. В 2017 году вышло продолжение «Бегущий по лезвию 2049», режиссёром которого выступил Дени Вильнёв.

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