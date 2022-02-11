Activision анонсировала Call of Duty: Warzone 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2

Как и ожидалось, Activision анонсировала сразу две новые Call of Duty — Warzone 2 и Modern Warfare 2. Правда, официальные названия обоих шутеров предпочитают скрывать до полноценной презентации летом. Что мы знаем?

Modern Warfare 2 создаётся на базе новой версии движка Modern Warfare (2019) — его же использует и Warzone 2. Обе игры делают с нуля, чтобы избежать множества технических проблем последних нескольких игр. Сиквел королевской битвы станет большой эволюцией для жанра, а также предложит новые впечатления от песочницы.

Вместе с этим Activision признала фундаментальные проблемы первой Warzone — издатель буквально называет игру «сломанной», но обещает масштабные улучшения уже со старта второго сезона через несколько дней.

Мы облажались.

Как отмечают разработчики Warzone, изначально королевская битва не должна была включать контент из Black Ops Cold War и Vanguard. Warzone была частью Modern Warfare. Однако шутер стал популярным, и разработчикам пришлось на постоянной основе нагонять всё. Сейчас в игре так много контент, что команде даже сложно понять, что именно вызывает баги.

Warzone 2 будет создаваться с учётом будущих интеграцией, чтобы не произошло ситуаций, когда новый контент просто ломает игру — внедрению нововведений уделят особое внимание.

Что ещё рассказали?

Разработку Modern Warfare 2 и Warzone 2 возглавляет Infinity Ward. Ведущим разработчиком первой Warzone была Raven;

первая Warzone не получит слайдер для настройки поля зрения на консолях;

разработчики планируют масштабно улучшать состояние первой Warzone в течение всего года.

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Пока издатель не готов назвать сроки выпуска Warzone 2, тогда как Modern Warfare 2 выйдет до конца года.