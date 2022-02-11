Появились новые эпичные кадры «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном
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Издательство DC выпустило новый трейлер, в котором представила фильмы на 2022 год. В ролике показали свежие кадры «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли, а также фрагменты «Аквамена 2», «Бэтмена» и «Флэша».
Ролик «Миру нужны герои» показывает кадры из «Чёрного Адама», на которых можно увидеть главного героя, Человека-ястреба (Элдис Ходж), Доктора Фейта (Пирс Броснан), Циклон (Куинтесса Суинделл) и Атома Крушителя (Ной Сентинео).
Появились и ранее опубликованные кадры из других фильмов по комиксам DC. Роликом издательство напомнило фанатам о ближайших премьерах, которые распределены по всем сезонам 2022 года.
- «Бэтмен» — 2 марта
- «Чёрный Адам» — 28 июля
- «Флэш» — 3 ноября
- «Аквамен 2» — 15 декабря
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