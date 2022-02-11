«Мы облажались». Создатели Call of Duty Warzone назвали игру сломанной

Activision раскрыла причины анонса Call of Duty: Warzone 2 — для фанатов королевской битвы они очевидны, но всё равно интересно услышать официальную позицию. Она суммируется в два слова представителя компании.

Мы облажались.

Сейчас Infinity Ward возглавляет разработку «продолжения» Warzone, поскольку текущая королевская битва попросту «сломана». Разработчики и издатель уже не пытаются скрывать этого, отмечая, что первые проблемы начались после интеграции контента из Black Ops Cold War. Этого никогда не должно было случиться.

Warzone задумывалась как расширение для Modern Warfare. Но потом туда добавили контент из Black Ops Cold War. В итоге игра больше не напоминала Modern Warfare, но и не стала похожа на Black Ops. Warzone просто существовала.

Именно поэтому потребовалась Warzone 2. Разработчики подходят к её созданию и дальнейшей поддержки совершенно с другой стороны. Когда в первую Warzone начали добавлять контент из других игр, шутер будто бы потерял душу, отмечают разработчики. С сиквелом, обещают в Infinity Ward, всё будет иначе.

Огромное количество контента также мешает определять источники багов, что ещё сильнее увеличивает время для их исправления. Это ещё одна причина, почему разработчики решили начать с чистого листа.

Блогеры, которые принимали участие в 2-часовом разговоре с Activision и разработчиками Warzone, оказались удивлены такой честностью по отношению к игре. В CharlieIntel отметили, что за 10 лет существования портала такой прозрачности от издателя ещё никогда не было. Только это уже воодушевляет.

Новость по теме Activision анонсировала Call of Duty: Warzone 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет до конца года, а у Warzone 2 нет даже примерной даты выхода. Обе игры создаются на базе новой версии движка Infinity Ward.