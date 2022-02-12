В Dying Light 2 уже сыграло 3 млн человек

Создатели Dying Light 2 поделились статистикой новинки. Они рассказали, что в зомби-экшен сыграло 3 млн человек за первые выходные с момента релиза.

Скорее всего, подсчёт ведётся по всем платформам. В сервисе Steam пиковый онлайн Dying Light 2 составил почти 275 тыс. игроков, а в последние дни держится на отметке около 130 тыс. Кроме этого, пользователи зарегистрировали более миллиона предметов нового зомби-экшена на платформе TechlandGG.

Фото: Techland

Фото: Techland

Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Вчера разработчики выпустили большой патч для всех платформ. Он исправляет многие баги и даёт выбрать озвучку на ПК.

Новость по теме В Dying Light 2 нашли камеру от третьего лица

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!