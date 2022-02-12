В Dying Light 2 уже сыграло 3 млн человек

Создатели Dying Light 2 поделились статистикой новинки. Они рассказали, что в зомби-экшен сыграло 3 млн человек за первые выходные с момента релиза.
Скорее всего, подсчёт ведётся по всем платформам. В сервисе Steam пиковый онлайн Dying Light 2 составил почти 275 тыс. игроков, а в последние дни держится на отметке около 130 тыс. Кроме этого, пользователи зарегистрировали более миллиона предметов нового зомби-экшена на платформе TechlandGG.
Фото: Techland
Фото: Techland
Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Вчера разработчики выпустили большой патч для всех платформ. Он исправляет многие баги и даёт выбрать озвучку на ПК.
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