«Мы соревнуемся с ЕА?» Сотрудники Ubisoft критикуют компанию за ставку на NFT и блокчейн

Руководство Ubisoft продолжает настаивать на внедрении блокчейна и NFT в свои игры, сообщило издание Bloomberg. Разработчики же выступают против этих идей и критикуют их.

На днях на доске объявлений Ubisoft появилась стратегия по блокчейну, которую сотрудники завалили сотнями негативных комментариев.

Мы соревнуемся с EA за звание самой ненавистной студии? Всё это из-за ваших действий.

Наша уверенность в руководстве уже была поколеблена рассмотрением дел о домогательствах, а теперь это?

Знаете, что ещё приносит много денег? Высмеивать впечатляющие новаторские блокбастеры. Почему бы нам не сосредоточиться на этом?

На комментарии сотрудников отреагировал представитель Ubisoft. Он заявил, что в компании недовольны тем, что сообщения попали в СМИ.

Лаборатория стратегических инноваций Ubisoft получила много отзывов, и мы принимаем близко к сердцу и поддержку, и опасения. В центре нашего мышления всегда будут способы получения выгоды для игроков. Мы ценим внутренний обмен мнениями, но разглашение конфиденциальной информации — это нарушение трудового соглашения и доверия внутри команды. Больше мы это комментировать не будем.

Ранее издание Kotaku сообщило, что Ubisoft пыталась задобрить недовольных работников подарками в честь 20-летия Ghost Recon. Им раздали памятные NFT-кепки, что вызвало ещё больше негодования.

Фото: Ubisoft / Kotaku

Пока неизвестно, повлияет ли недовольство сотрудников на развитие идей с NFT в Ubisoft. В конце 2021 года компания запустила платформу Quartz, через которую игроки могут продавать токены по Ghost Recon Breakpoint на ПК. Фанаты встретили инициативу негативно.

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