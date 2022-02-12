В Fortnite добавят Дрейка и Хлою — из игр Uncharted и фильма «Анчартед»

В Fortnite добавят облики Натана Дрейка и Хлои Фрейзер из игр серии Uncharted и фильма «Анчартед: На картах не значится». Игроки узнали об этом благодаря секретному коду в королевской битве.
Epic Games запустила сайт с загадкой. Игрокам нужно было узнать пароль из 14 символов, а некоторые блогеры получали подсказки с кусочками карты сокровищ. В итоге фанаты обнаружили код sicparvismagna, который привёл их к трейлеру коллаборации.
Герои будут доступны в двух образах и из игры, и из фильма, где их исполнили Том Холланд и София Тейлор Али. Менять скины можно будет в шкафчике в любое время. Кроме персонажей, в наборы по Uncharted войдут кирки в виде сабли и топора Парашурама, планер-самолёт Салли и новые эмоции.
Наборы по Uncharted появятся 17 февраля. Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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