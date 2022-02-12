Хардкорную Sifu пройдут все? В игру могут добавить уровни сложности

Продюсер хардкорного экшена Sifu Пьер Тарно появился на подкасте Twitch Gaming, где рассказал о планах по развитию игры. Одними из главных нововведений могут стать уровни сложности.
На релизе разработчики решили бросить вызов игрокам и не добавлять уровни сложности, что стало обсуждаемой темой. Сейчас студия рассматривает такую возможность, чтобы фанаты могли по-разному насладиться экшеном.
Кроме того, создатели хотят исправить звук шагов, который раздаётся от стен, и ввести субтитры окружающих эффектов.
Sifu вышла 8 февраля на ПК, PS4 и PS5. Основной особенностью экшена стала система старения — возраст героя увеличивается после каждой смерти, что влияет на способности. На запуске авторы сообщили, что игра получит минимум одно дополнение.
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