В Minecraft создают целые планеты в хардкорном режиме с одной жизнью

Minecraft стала настолько лёгкой для блогера с канала LockDownLife, что он решил создавать целые планеты. Особенность заключается в том, что игрок делает это в хардкорном режиме с одной жизнью.

На создание одной планеты блогеру понадобилось около 2 тыс. блоков. Кроме строительства, игроку приходится следить за количеством еды и враждебными монстрами, а также искать ресурсы. В хардкорном режиме умирать нельзя, потому что мир придётся делать с нуля.

К инициативе подключился и другой блогер под ником Sandiction, который тоже создал планету в хардкорном режиме. На неё игрок потратил более 40 часов, после чего начал строить другие и придумывать собственные биомы.

Полноценная версия Minecraft вышла в 2011 году, после чего игра стала одной из самых продаваемых в истории. Песочница доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo, а также на смартфонах.

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