Warcraft, CS:GO и Dota 2: как снимает стресс серебряный призёр Олимпийских игр Ивлиев

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебро на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине с результатом 40,45 секунды. Ранее спортсмен рассказал, что расслабиться ему помогают видеоигры.
Константин Ивлиев впервые участвует в Олимпийских играх, и отвлечься от «поганых мыслей и успокоить нервы» ему, вероятно, помогли видеоигры. Спортсмен рассказывал об этом перед стартом турнира: «Лёд мне нравится, ожидания хорошие. Чем буду заниматься в Китае? Постараюсь часто проводить время с семьей в Пекине. И играть в видеоигры, чтобы отвлечься от поганых мыслей и успокоить нервы. На нервы затрачивается много энергии. Думать о забеге надо непосредственно перед стартом. Буду играть в Warcraft, немного в CS:GO и Dota 2».
Кроме игр, шорт-трекист увлекается рэпом и исполнителями Kizaru, Thrill Pill, XXXTentacion и Big Baby Tape.
Золото Игр в этом виде программы завоевал Лю Шаоан из Венгрии с результатом 40,34 секунды. Третье место занял канадец Стивен Дюбуа, который показал 40,68 секунды.
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