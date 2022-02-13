Ремастер культовой игры про Джеймса Бонда могут показать через пару недель

Ремастер игры про Джеймса Бонда под названием GoldenEye 007, которая вышла в 1997 году на Nintendo 64, могут показать через пару недель. Об этом сообщили издание VGC и журналист Джефф Грабб.
Скорее всего, ремастер представит Microsoft, а не издатель оригинальный игры Nintendo. Обновлённая версия GoldenEye 007 готовилась ещё для Xbox 360 в 2007 году, но её так и не выпустили из-за проблем с правами.
Подтверждением этого могут стать достижения боевика, которые в январе нашли в коде сайта Xbox. Часть трофеев к тому моменту уже разблокировали авторы оригинальной игры. Кроме того, фильмам о Джеймсе Бонде в этом году исполняется 60 лет, что может стать хорошим поводом для анонса ремастера.
GoldenEye 007 стала адаптацией фильма «Золотой глаз» с некоторыми изменениями. Критики высоко оценили шутер и назвали его одним из лучших на то время независимо от платформы.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 февраля 2022
-
17:41
-
17:03
-
15:47
-
15:01
-
14:22
-
13:17
-
12:28
- 12 февраля 2022
-
19:01
-
18:34
-
17:28
-
15:56
-
15:23
-
14:21
-
13:20
-
12:35
- 11 февраля 2022
-
22:35
-
21:46
-
21:33
-
21:07
-
20:43
-
19:32
-
19:31
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:05
-
16:56
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:55
-
14:30