Ремастер культовой игры про Джеймса Бонда могут показать через пару недель

Ремастер игры про Джеймса Бонда под названием GoldenEye 007, которая вышла в 1997 году на Nintendo 64, могут показать через пару недель. Об этом сообщили издание VGC и журналист Джефф Грабб.

Скорее всего, ремастер представит Microsoft, а не издатель оригинальный игры Nintendo. Обновлённая версия GoldenEye 007 готовилась ещё для Xbox 360 в 2007 году, но её так и не выпустили из-за проблем с правами.

Подтверждением этого могут стать достижения боевика, которые в январе нашли в коде сайта Xbox. Часть трофеев к тому моменту уже разблокировали авторы оригинальной игры. Кроме того, фильмам о Джеймсе Бонде в этом году исполняется 60 лет, что может стать хорошим поводом для анонса ремастера.

GoldenEye 007 стала адаптацией фильма «Золотой глаз» с некоторыми изменениями. Критики высоко оценили шутер и назвали его одним из лучших на то время независимо от платформы.

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