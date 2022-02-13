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Завтра для Dying Light 2 выпустят бесплатный набор с бронёй. Скоро обещают ещё два

Завтра для Dying Light 2 выпустят бесплатный набор с бронёй. Скоро обещают ещё два
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Создатели Dying Light 2 представили бесплатное дополнение, в которое войдут «устрашающая» тёмно-синяя экипировка и уникальный молот. DLC разделят на три части, первая из которых появится уже завтра.

В первой части дополнения игроки получат куртку, штаны и кроссовки. Другие предметы, среди которых маска, перчатки, защита для предплечий и молот, выпустят позже. C полным комплектом брони можно ознакомиться на сайте зомби-экшена.

Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. За первые выходные в экшен сыграло 3 млн человек, а пиковый онлайн в Steam составил 275 тыс. игроков. Недавно разработчики выпустили крупный патч для всех платформ.

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