Dying Light 2 и Lost Ark доминируют в свежем чарте Steam

Мы всю неделю удивлялись невероятным показателям международной версии Lost Ark в Steam — она уже показала второй результат в истории по пиковому онлайну, обойдя Cyberpunk 2077, CS:GO и Dota 2. Впереди только PUBG. Неудивительно, что новинка захватила и чарты магазина.

Для понимания — в топ-10 чартов с 7 по 13 февраля вошли аж пять версий Lost Ark. Ещё три взяла Dying Light 2, а оставшиеся пару позиций разделили между собой предзаказы Elden Ring и Total War: Warhammer 3.

Рейтинг выглядит следующим образом: