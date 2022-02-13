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Dying Light 2 и Lost Ark доминируют в свежем чарте Steam

Dying Light 2 и Lost Ark доминируют в свежем чарте Steam
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Мы всю неделю удивлялись невероятным показателям международной версии Lost Ark в Steam — она уже показала второй результат в истории по пиковому онлайну, обойдя Cyberpunk 2077, CS:GO и Dota 2. Впереди только PUBG. Неудивительно, что новинка захватила и чарты магазина.

Для понимания — в топ-10 чартов с 7 по 13 февраля вошли аж пять версий Lost Ark. Ещё три взяла Dying Light 2, а оставшиеся пару позиций разделили между собой предзаказы Elden Ring и Total War: Warhammer 3.

Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Dying Light 2
  2. Lost Ark — платиновое издание (новинка)
  3. Lost Ark — бронзовое издание (новинка).
  4. Lost Ark — золотое издание (новинка)
  5. Elden Ring (предзаказ)
  6. Lost Ark — серебряное издание (новинка)
  7. Total War: Warhammer 3 (предзаказ)
  8. Dying Light 2
  9. Lost Ark — стартовое издание Vanquisher
  10. Dying Light 2
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