Dying Light 2 и Lost Ark доминируют в свежем чарте Steam
Поделиться
Мы всю неделю удивлялись невероятным показателям международной версии Lost Ark в Steam — она уже показала второй результат в истории по пиковому онлайну, обойдя Cyberpunk 2077, CS:GO и Dota 2. Впереди только PUBG. Неудивительно, что новинка захватила и чарты магазина.
Для понимания — в топ-10 чартов с 7 по 13 февраля вошли аж пять версий Lost Ark. Ещё три взяла Dying Light 2, а оставшиеся пару позиций разделили между собой предзаказы Elden Ring и Total War: Warhammer 3.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- Dying Light 2
- Lost Ark — платиновое издание (новинка)
- Lost Ark — бронзовое издание (новинка).
- Lost Ark — золотое издание (новинка)
- Elden Ring (предзаказ)
- Lost Ark — серебряное издание (новинка)
- Total War: Warhammer 3 (предзаказ)
- Dying Light 2
- Lost Ark — стартовое издание Vanquisher
- Dying Light 2
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
19:32
-
19:07
-
18:34
-
17:41
-
17:03
-
15:47
-
15:01
-
14:22
-
13:17
-
12:28
- 12 февраля 2022
-
19:01
-
18:34
-
17:28
-
15:56
-
15:23
-
14:21
-
13:20
-
12:35
- 11 февраля 2022
-
22:35
-
21:46
-
21:33
-
21:07
-
20:43
-
19:32
-
19:31
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:05
-
16:56
-
16:16
-
15:52
Партнерский контент