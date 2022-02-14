В хардкорной Sifu воссоздали культовую сцену из «Джона Уика»

Sifu вышла совсем недавно, но фанаты уже успели добавить в файтинг множество любимых героев из разных франшиз. Блоггер Dan Allen Gaming выпустил ролик, в котором показал модификацию, добавляющую в игру Джона Уика. В видео автор показал ту самую культовую сцену в клубе из первой части серии. В ней герой Киану Ривза очень стильно расправляется с врагами в ближнем бою, потихоньку пробираясь внутрь здания в поисках главного злодея.

В целом модификация с культовым персонажем получилась очень зрелищной, хоть она и добавляет только облик. Пользователи даже отметили, что хотели бы увидеть полноценную игру про Джона Уика от этих же авторов. И в этом предложении действительно есть смысл — разработчикам стоит задуматься хотя бы о коллаборации с культовым боевиком. А там и до полноценной игры по «Джону Уику» недалеко.

Сама модификация доступна подписчикам The Beyonders на Patreon. Ранее авторы рассказали о планах добавить в Sifu уровни сложности и о работе над первыми дополнениями.

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