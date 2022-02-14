Финальный сезон «Острых козырьков» стартует в конце февраля

В интервью изданию The Sunday Times режиссёр Энтони Бирн анонсировал дату выхода финального, шестого сезона «Острых козырьков». Он стартует уже 27 февраля на телеканале BBC One. К главным ролям вернулись Киллиан Мёрфи (Томас Шелби), покойная Хелен Маккрори (Элизабет Грей) и Пол Андерсон (Артур Шелби).

После выхода финального эпизода сюжет сериала продолжат полнометражным фильмом, съёмки которого стартуют только в 2023 году. Дата выхода ленты пока не называется.

Сюжет «Острых козырьков» разворачивается спустя несколько лет после Первой мировой войны и рассказывает о жизни членов одноимённой банды из Бирмингема, которой руководит Томас Шелби. За время своего существования шоу не раз становилось лауреатом различных премий, включая «Лучший драматический сериал» по версии BAFTA Television Awards.

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