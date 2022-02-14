Capcom запустила тизер-сайт с отсчётом до 21 февраля. Ждём важный анонс

Capcom представила таинственный тизер-сайт с обратным отсчётом до 21 февраля 9:00 мск. Судя по всему, компания в это время сделает какой-то большой анонс по одной из своих франшиз.
Отсчёт до 21 февраля
Фанаты уже гадают, какой проект покажет студия. Главным кандидатом выступает ремейк Resident Evil 4 — на его разработку уже намекали как сама Capcom, так и многочисленные инсайдеры. По слухам, её создают авторы ремейка Resident Evil 2, при этом делая упор на хоррор-составляющую.
Ранее продюсер оригинальной Resident Evil 4 Синдзи Миками выразил надежду, что в ремейке улучшат сюжет. Ведь у геймдизайнера было всего 3 недели для написания сценария — такой был дедлайн. Именно поэтому он предпочёл бы увидеть доработанный сюжет от сценаристов Capcom.
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