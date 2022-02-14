Где наш обзор Horizon Forbidden West?

Только что закончилось эмбарго на обзоры Horizon Forbidden West, однако у нас рецензии в ближайшее время, к сожалению, не будет. Хоть многие издания получили свои копии ещё несколько недель назад, нам Sony игру не предоставила до сих пор. Причины нам неизвестны.

Мы будем активно следить за релизом новинки и сразу же после окончания эмбарго начнём подготовку материала, где соберём основные тезисы в отношении Forbidden West.

Сама игра выходит на PS5 и PS4 в пятницу, 18 февраля. Если хотите освежить в памяти, что из себя представляет игра, то у нас есть материал про всю нужную информацию о сиквеле — сюжете, геймплее и вариантах покупки. Напоминаем, что при покупке версии для PS4 за 4999 рублей вы бесплатно получите версию для PS5. Отдельно последняя продаётся на 500 рублей дороже.