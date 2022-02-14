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Авторы Elden Ring ослабят одного из начальных боссов в игре

Авторы Elden Ring ослабят одного из начальных боссов в игре
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Продюсер Elden Ring Ясухиро Китао дал интервью изданию GamerBraves, в котором затронул тему игрового баланса в экшене. По его словам, студия FromSoftware прислушалась к отзывам игроков, которые поучаствовали в недавнем стресс-тесте, и внесла некоторые правки.

В качестве примера Китао привёл Маргит — одного из самых сильных боссов, с которым игроки могли встретиться. Авторы решили немного ослабить противника, ведь геймеры встречаются с ним буквально в самом начале игры. Продюсер отметил, что в мире Elden Ring достаточно других суровых монстров, способных бросить вызов даже самым умелым воинам. Так что любителям хардкора переживать не стоит.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК и консолях. Ранее авторы представили два новых игровых класса: Воин и Заключённый.

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