Horizon Forbidden West крутой сиквел, но оценки на уровне Horizon Zero Dawn

Счастливые журналисты поделились первыми обзорами Horizon Forbidden West. Экшен Guerrilla Games сначала встретили триумфально, отмечая титаническую работу команды. Однако не все разделяют ажиотаж — небольшая изданий поставили на удивление низкие оценки.

В итоге средний балл, который стартовал чуть ли не в районе 93 баллов, довольно стремительно опустился до уровня первой части — 88 и 89 баллов в зависимости от агрегатора.

Если суммировать многие тексты, то студия фактически сделала идеальное продолжение, однако фундамент не менялся. То что впечатляло раньше, уже не так удивляет, тогда как ничего настолько же нового разработчики не придумали. Команда развивала идеи оригинала, но оригинал вышел пять лет назад. Впрочем, для подавляющего большинства это совершенно не важно — история и геймплей всё ещё держат у экрана.

При этом Forbidden West оказалась куда масштабнее Zero Dawn, однако каждому элементу теперь уделено куда больше внимания — мир куда более детализированный, а дополнительные поручения вообще не отличаются от сюжетных миссий по постановке.

VGC — 10/10

Если вы готовы не торопиться и изучать руины падшей цивилизации, где каждый угол кишит смертоносными машинами, то Horizon Forbidden West — невероятная игра с миром, к которому хочется возвращаться на многие часы после титров.

Telegraph — 6/10

Пример синдрома трудного второго альбома, который мне приходил в голову во время путешествия по пустошам, это The Stone Roses. Они потратили почти пять лет, пытаясь превзойти свой определивший эпоху и бросивший вызов жанру дебют, только чтобы в итоге выйти с раздутым классическим роком — и он фактически и положил конец группе.

Оценки

God is a Geek — 10/10

VGC — 10/10

PlayStation Universe — 9,5/10

GameInformer — 9,3/10

IGN — 9/10

TheGamer — 8/10

VG247 — 8/10

Telegraph — 6/10.

Новость по теме Где наш обзор Horizon Forbidden West?

Horizon Forbidden West выходит 18 февраля на PS5 и PS4. Мы не можем сказать, когда мы сможем поделиться своими впечатлениями.