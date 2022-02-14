Nintendo пока не видит смысла в создании метавселенных

В рамках подведения результатов финансового отчёта компании президент Nintendo Шунтаро Фурукава провёл сессию вопросов и ответов. В одном из них главу спросили о планах на создание метавселенных. Фурукава рассказал, что компания в какой-то мере уже создала собственный виртуальный мир в Animal Crossing: New Horizons. В этом смысле студия заинтересована в создании метавселенных. Однако Nintendo пока не придумала, как именно реализовать концепцию крупных виртуальных миров.
Метавселенная привлекла внимание многих компаний по всему миру, у неё большой потенциал. Когда медиа представляют концепт метавселенной, игры вроде Animal Crossing: New Horizons иногда приводятся в качестве примера. В этом смысле метавселенная нам интересна.
Но на данный момент не существует простого способа дать конкретное объяснение тому, какие сюрпризы и радости метавселенная может подарить нашим потребителям.
Фурукава отметил, что если компания придумает способ имплементировать «подход Nintendo» в метавселенную, то обязательно расскажет об этом игрокам. А пока что организация не знает, как именно это сделать и нужно ли это вообще самим геймерам.
Ранее Nintendo рассказала, что видит потенциал в NFT. Однако и в этом случае компания сперва должна убедиться, что введение токенов доставит игрокам положительные эмоции.
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