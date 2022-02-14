Horizon Forbidden West на PS4 имеет одну проблему с графикой

IGN сравнила графику Horizon Forbidden West между PS4, PS4 Pro и PS5. Все три версии выглядят очень хорошо, однако на обеих PS4 модели и объекты могут подгружаться прямо в кадре, что сильно бросается в глаза. При этом даже на обычной PS4 проект идёт довольно стабильно в 30 кадрах при разрешении 1080р.
Непрогруженные текстуры персонажа в PS4-версии
Наверняка в крупномасштабных эпичных сражениях производительность будет немного проседать из-за большого количества геометрии в кадре. Однако Guerrilla Games проделала невероятную работу и смогла оптимизировать современный проект под железо 2013 года.
Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля. Ранее появились обзоры от критиков — они в общей массе хвалят игру, однако средний балл чуть ниже, чем у первой части.
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