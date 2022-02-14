Фильм «Блондинка» про Мэрилин Монро получил рейтинг 18+

В 2022 году на Netflix выйдет «Блондинка». Он расскажет о жизни известной актрисы Мэрилин Монро. Режиссёр и сценарист картины Эндрю Доминик подтвердил, что картина получила рейтинг 18+.

По словам Доминика, он спорил с руководством сервиса, поскольку считал подобный рейтинг необходимым. Он отметил, что у всей ленты будет взрослый тон, а некоторые моменты даже шокируют зрителей.

Это взрослый и требовательный фильм про Мэрилин Монро. Если публике это не нравится, то, собственно, это их проблемы.

Несколько фото актрисы в образе Мэрилин Монро

Главную роль в фильме сыграла Ана де Армас. Также в картине появятся Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Ребекка Высоки и другие.

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