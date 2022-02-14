Роберт Паттинсон раскрыл, с кем хочет сразиться в сиквеле «Бэтмена»

Роберт Паттинсон пообщался с журналистом издания Den of Geek. Актёр рассказал про потенциальный сиквел «Бэтмена». Паттинсон хотел бы играть Тёмного рыцаря и дальше.
Актёр отметил, что в продолжении хотел бы сразиться с Судом Сов. Это преступная группировка, состоящая из самых богатых жителей Готэма. В комиксах DC они часто доставляли Бэтмену неприятности.
Наверное, я бы хотел видеть в продолжении кого-то вроде Суда Сов. Думаю, это было бы интересно.
По словам Паттинсона, Брюс Уэйн будет думать, что город под его контролем, но в итоге это будет не так.
Примечательно, что с Судом Сов предстоит столкнуться преемникам героя в игре Gotham Knights. Протагонистами тайтла выступят Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Красный колпак. Проект выйдет в 2022 году, а премьера «Бэтмена» состоится уже 2 марта.
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