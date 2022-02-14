Фото: автобус с рекламой Elden Ring и цитатой Джорджа Мартина в центре Лондона

Релиз Elden Ring всё ближе, и по всему миру начинается масштабная реклама проекта. Пользователь Reddit под ником Enriquiem поделился фотографией лондонского автобуса, стилизованного под экшен FromSoftware. На нём также красуется цитата Джорджа Р. Р. Мартина: «Игра выглядит невероятно».
Фото: Enriquiem
Реклама также напоминает, что знаменитный писатель принимал участие в создании мира Elden Ring — вместе с Хидетакой Миядзаки. В ближайшее время подобные материалы появятся в других странах, так что ожидаем каких-то интересных объявлений и в России.
Elden Ring поступит в продажу 25 февраля на ПК и консолях. Ранее продюсер игры Ясухиро Китао рассказал об изменениях игрового баланса в экшене после отзывов игроков. Авторы изменили характеристики оружий и ослабили одного из начальных боссов, но заверили, что любителям хардкора скучать не придётся.
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