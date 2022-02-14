Создатель The Last of Us и Uncharted похвалил хардкорную Sifu

Не только игроки, но и некоторые разработчики уже успели пройти хардкорный файтинг Sifu. Среди них оказался и Нил Дракманн — геймдиректор двух частей The Last of Us и Uncharted 4. Автору настолько понравился экшен, что он даже записал его в кандидаты на «Игру года».
Бог ты мой… Только что прошёл Sifu! И у нас уже есть кандидат на игру года!
Нил не рассказал, в каком возрасте закончил игру и насколько тяжело она ему далась. Судя по всему, вице-президент Naughty Dog не испытал особых проблем. А для тех, кто испытывает эти проблемы прямо сейчас, мы написали небольшой гайд. С его помощью можно сэкономить множество нервных клеток и стать мастером кунг-фу.
Sifu доступна на ПК и PlayStation. Ранее в игру добавили Джона Уика и воссоздали ту самую сцену в клубе из первого фильма.
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