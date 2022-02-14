Авторы Genshin Impact создали метавселенную
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14 февраля студия miHoYo объявила о создании собственной метавселенной HoYoverse. Команда хочет создавать интересный контент и радовать игроков во всём мире.
По словам miHoYo, она всегда старалась создавать игрокам необычный опыт и увлекательный игровой процесс. Метавселенная позволит развить эти идеи и сделать их лучше.
Запуск HoYoverse отражает нашу приверженность аудитории. Мы хотим создавать захватывающие развлечения с помощью высококачественного, разнообразного контента.
HoYoverse расширит свои функции по производству контента, технологическим исследованиям и публикациям за счет работы в офисах в Монреале, Лос-Анджелесе, Сингапуре, Токио и Сеуле.
Обновление 2.5 для Genshin Impact выйдет уже 16 февраля. Оно добавит в игру нового персонажа, события, награды и миссии.
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