Украинский комментатор V1lat о Валиевой: смотрите, как читерша на допинге выиграет

Украинский киберспортивный комментатор Виталий V1lat Волочай резко высказался о российской фигуристке Камиле Валиевой. На олимпийских играх в Пекине 15-летняя спортсменка является фаворитом в женском фигурном катании, однако её могли не допустить до соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. Волочай назвал фигуристку «читершей».
Включайте завтра телевизор в 12:00 по Киеву и смотрите, как читерша на допинге выигрывает фигурку у женщин. Но когда будете смотреть, помните, что у неё заберут эту медаль и отдадут другой через полгода. Если у серебряной медалистки допинга не будет, а то кто их знает.
Волочай не в первый раз негативно высказался о допинг-контроле в Пекине. 9 февраля сайт Inside the Games сообщил о задержке церемонии награждения победителей и призёров командного турнира на Олимпиаде из-за проблем с тестированием у одного из российских спортсменов. Уже тогда V1lat сказал: «О, допинг на Олимпиаде, давно не виделись».
Во внесоревновательной пробе Валиевой, взятой в декабре, нашли невысокую концентрацию триметазидина — препарата, который повышает обменные энергетические процессы внутри клеток. Он давно запрещён к использованию, поэтому СМИ и спортивные деятели до сих пор не знают, каким образом вещество оказалось в организме Валиевой. 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до личного турнира.
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