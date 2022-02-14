Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поздравили с Днём святого Валентина
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Сегодня 14 февраля — День святого Валентина. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World не смогли пройти мимо этого события и поздравили всех с праздником.
GSC опубликовала забавную цитату, которую сказал очень смелый сталкер в одном из баров. Также студия выложила специальное поздравительное видео.
Розовый — это круто, шоколад вкуснее мясных консервов, а букет цветов — лучшее, что можно найти в хабаре. — очень смелый сталкер в баре.
Ещё 14 февраля отмечают День колеса обозрения. GSC Game World посоветовала полюбоваться этими аттракционами.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series. Когда-нибудь возможен выход и на PS5.
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