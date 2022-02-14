В God of War на ПК можно сыграть за Атрея. Спасибо модам

Блогер под ником Speclizer продолжает выпускать видео, в которых показывает игры с необычных сторон. Например, 1 февраля он опубликовал ролик, в котором можно увидеть God of War от первого лица, а теперь показал игру за Атрея.
В ролике продемонстрированы две битвы с боссами и одна схватка с рядовыми противниками на арене. Атрей может перемещаться и стрелять из лука, у него есть даже спартанская ярость, прямо как у Кратоса. Конечно, работа мода не безупречная. Можно заметить провисания и баги с перемещением модели лука.
God of War доступна на ПК, PS4 и PS5. В разработке находится сиквел с подзаголовком Ragnarok. Проект должен выйти в 2022 году на PS4 и PS5.
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