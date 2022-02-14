NVIDIA отказывается говорить о RTX 3090 Ti. Цена и дата выпуска всё ещё неизвестны

NIVIDA всё ещё не раскрыла цену и дату выхода видеокарты GeForce RTX 3090 Ti, которую компания анонсировала в начале января. Подробности хотели раскрыть к концу месяца, но этого так и не произошло.

Представитель NVIDIA Джен Андерссон сообщила изданию The Verge, что компания пока не может дать никакой информации.

После анонса RTX 3090 Ti несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что NVIDIA попросила партнёров остановить производство видеокарт. Это может быть связано с проблемами оборудования и BIOS новинки.

Новость по теме Дефицит NVIDIA GeForce RTX 30 может затянуться. В январе производители не получили чипы

С тех пор NVIDIA не сделала каких-либо заявлений о RTX 3090 Ti. Во время анонса видеокарты стало известно, что она получит 24 гигабайта памяти формата GDDR6X и 10 752 ядер CUDA, а производительность составит около 40 терафлопс.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!