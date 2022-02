Ubisoft делает дорогую игру в серии Might & Magic

Издание VGC обратило внимание на вакансии студии Ubisoft Shanghai. Команда ищет старшего бренд-менеджера. Он займётся продвижением новой ААА-игры из серии Might & Magic.

Судя по всему, у студии есть серьёзные планы на возрождение крупной фэнтези-франшизы. Других деталей о проекте нет, как и даты выхода.

Присоединяйтесь к амбициозной команде и помогите разработать одну из крупнейших фэнтезийных франшиз в истории видеоигр.

Последняя часть серии Might & Magic вышла в 2014 году, а релиз первой состоялся в 1986 году. Не путайте Might & Magic c серией стратегий Heroes of Might and Magic («Герои меча и магии»).

