Мэддисон назвал игровых журналистов продажными из-за обзоров Horizon Forbidden West
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14 февраля спало эмбарго на публикацию обзоров Horizon Forbidden West. Известный блогер Илья Maddyson Давыдов высказался про продажность игровых журналистов и купленные рецензии.
Мэддисон назвал Horizon Forbidden West «посредственной игрой про жирную бабу, дерущуюся с механическими динозаврами». Он считает, что не нужно верить критикам, лучше дождаться отзывов игроков. Обращение он опубликовал в своём сообществе «Ваш любимый Мэддисон».
Также он представил план, по которому были написаны обзоры. Maddyson указал в нём хвалебные слова, которым доверять не стоит.
Если вы видите обзор/отзыв, написанный по этому плану, то знайте, это заряженная ранним доступом и/или баблом продажная чушь.
Новость по темеГде наш обзор Horizon Forbidden West?
Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PS4 и PS5.
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