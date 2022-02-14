Мэддисон назвал игровых журналистов продажными из-за обзоров Horizon Forbidden West

14 февраля спало эмбарго на публикацию обзоров Horizon Forbidden West. Известный блогер Илья Maddyson Давыдов высказался про продажность игровых журналистов и купленные рецензии.

Мэддисон назвал Horizon Forbidden West «посредственной игрой про жирную бабу, дерущуюся с механическими динозаврами». Он считает, что не нужно верить критикам, лучше дождаться отзывов игроков. Обращение он опубликовал в своём сообществе «Ваш любимый Мэддисон».

Также он представил план, по которому были написаны обзоры. Maddyson указал в нём хвалебные слова, которым доверять не стоит.

Если вы видите обзор/отзыв, написанный по этому плану, то знайте, это заряженная ранним доступом и/или баблом продажная чушь.

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Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PS4 и PS5.

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