«Лучшая Total War». Критики в восторге от финала трилогии Warhammer
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Total War: Warhammer 3 приближается к релизу, и некоторые издания уже опубликовали обзоры стратегии. По мнению критиков, новая часть сделала значительный шаг вперёд в развитии фракций и масштабе сражений, но не обошлось и без недостатков.
PC Gamer:
Блестящий финал с самыми изобретательными фракциями в серии.
IGN:
Достойное завершение трилогии, насыщенная кампания и множество удивительных новых фракций делают Total War: Warhammer 3 победителем.
TechRaptor:
Warhammer 3 — лучшая из существующих Total War, точка. Масштаб внушает трепет, а внимание к каждой мелочи поражает.
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Некоторые критики и хвалят стратегию, и ругают её за перегруженность механиками и отсутствие жестокости.
Eurogamer:
Warhammer 3 — самая максималистская, хаотичная и, возможно, лучшая игра Creative Assembly. Иногда стратегия кажется перегруженной, но чем больше вы её изучите, тем больше она понравится.
Windows Central:
Новые функции, фракции и возможности геймплея делают Total War: Warhammer 3 обязательной стратегией. Недостаток крови при запуске был ожидаемым, но всё равно разочаровывает.
Gamersky:
Total War: Warhammer 3 получила новый контент и улучшила старый. Несмотря на это, скучный процесс с середины игры, ошибки и некоторые старые проблемы оставили место для улучшений.
На агрегаторе OpenCritic стратегия Total War: Warhammer 3 получила 88 баллов из 100 на основе 26 рецензий на момент написания новости. Игра выйдет 17 февраля на ПК.
Мы уже сыграли в Total War: Warhammer 3 и подготовили рецензию, с которой можно ознакомиться ниже.
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