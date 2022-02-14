«Лучшая Total War». Критики в восторге от финала трилогии Warhammer

Total War: Warhammer 3 приближается к релизу, и некоторые издания уже опубликовали обзоры стратегии. По мнению критиков, новая часть сделала значительный шаг вперёд в развитии фракций и масштабе сражений, но не обошлось и без недостатков.

PC Gamer:

Блестящий финал с самыми изобретательными фракциями в серии.

IGN:

Достойное завершение трилогии, насыщенная кампания и множество удивительных новых фракций делают Total War: Warhammer 3 победителем.

TechRaptor:

Warhammer 3 — лучшая из существующих Total War, точка. Масштаб внушает трепет, а внимание к каждой мелочи поражает.

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Некоторые критики и хвалят стратегию, и ругают её за перегруженность механиками и отсутствие жестокости.

Eurogamer:

Warhammer 3 — самая максималистская, хаотичная и, возможно, лучшая игра Creative Assembly. Иногда стратегия кажется перегруженной, но чем больше вы её изучите, тем больше она понравится.

Windows Central:

Новые функции, фракции и возможности геймплея делают Total War: Warhammer 3 обязательной стратегией. Недостаток крови при запуске был ожидаемым, но всё равно разочаровывает.

Gamersky:

Total War: Warhammer 3 получила новый контент и улучшила старый. Несмотря на это, скучный процесс с середины игры, ошибки и некоторые старые проблемы оставили место для улучшений.

На агрегаторе OpenCritic стратегия Total War: Warhammer 3 получила 88 баллов из 100 на основе 26 рецензий на момент написания новости. Игра выйдет 17 февраля на ПК.

Мы уже сыграли в Total War: Warhammer 3 и подготовили рецензию, с которой можно ознакомиться ниже.

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