V1lat вспомнил, как назвал Загитову «одноразовой чемпионкой». Ему ответил NS
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Киберспортивный комментатор Виталий «V1lat» Волочай в «Твиттере» назвал фигуристку Камилу Валиеву «читершей на допинге». Под его сообщением началась бурная дискуссия, на которую диктор отреагировал неоднозначно.
В последний раз в моём «твиттере» горели пердаки, когда я 4 года назад написал, что Загитова-то — одноразовая чемпионка, и больше ничего не выиграет. Спойлер. Я был прав.
На новое сообщение ответил другой комментатор Ярослав «NS» Кузнецов.
Чемпион есть чемпион, тем более на ОИ. Какая разница, выиграет дальше кто-то или нет. В Доте у нас все «одноразовые», кроме OG — хуже оттого не стали.
Волочай, видимо, назвал Валиеву «читершей на допинге» из-за подозрений в употреблении триметазидина, который давно запрещён. Спортивный арбитражный суд (CAS) всё же допустил фигуристку до личного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
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