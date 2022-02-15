В Cyberpunk 2077 добавили полицейские погони с перестрелками

В финальную версию Cyberpunk 2077 не попало много возможностей, о которых разработчики рассказывали до релиза. Создатели отказались от полицейских погонь, но теперь их вернул моддер.
Умелец под ником Scissors добавил в Cyberpunk 2077 не только погони, но и перестрелки на транспорте. С модом игрок может достать оружие и дальнего, и ближнего боя, а также использовать ингаляторы для лечения. Полицейские научились вызывать подкрепления, а у Ви будет возможность прервать сигнал разными способами, как это сделано в Watch Dogs.
Чем чаще враги вызывают помощь, тем сильнее будет подкрепление. На четырёх звёздах игрока начнут преследовать бойцы спецотряда «Макс-так». Моддер добавил им новые способности и улучшил искусственный интеллект, чтобы они ощущались устрашающе.
Умелец также изменил прочность машин, чтобы более крупные могли выдержать больше урона. Раньше все автомобили были с одинаковым здоровьем.
Некоторые возможности Scissors не смог реализовать, но он попытается добавить их в будущем. Среди них бросок гранаты из машины, пуленепробиваемые стёкла у некоторого транспорта и неправильные анимации.
Изменения не затронут сюжетные квесты, потому что они строго запрограммированы. Моддер отметил, что в коде Cyberpunk 2077 уже были перестрелки на транспорте и погони, но их отключили.
Завтра CD Projekt RED проведёт презентацию, на которой, скорее всего, прозвучит важный анонс. Согласно заявлениям компании и утечкам, нам должны показать обновлённую версию Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series.
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