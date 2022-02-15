Слух: Disney работает над новой трилогией «Звёздных войн»

Как сообщают журналисты издания Vanity Fair, кинокомпания Disney уже занимается производством новой трилогии «Звёздных войн». Пока что она находится на ранней стадии — студия обсуждает концепцию и потенциальный сюжет продолжения.

Вряд ли её анонсируют в ближайшее время. Компания продолжит делать ставку на крупнобюджетные сериалы — «Мандалорца», «Книгу Бобы Фетта» и «Оби-Вана Кеноби». Судя по всему, новая трилогия появится в период затишья между будущими релизами киностудии.

Из ближайших полнометражных картин по вселенной анонсирована лишь одна — «Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой». За ней закреплена режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс, съёмки фильма недавно переносили якобы из-за творческих разногласий. Тем не менее, лента всё ещё заявлена на 21 декабря 2023 года.

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