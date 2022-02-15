Зрители голосуют за свои любимые фильмы 2021 года. Победителя назовут на «Оскаре-2022»

В период с 14 февраля по 3 марта пользователи «Твиттера» могут голосовать за свои любимый фильм, вышедший в 2021 году. Для этого достаточно написать название картины на английском языке и использовать хэштег «OscarsFanFavorite». Победителя зрительского голосования назовут в ходе церемонии «Оскар-2022».

Также пользователи могут использовать хэштег «OscarsCheerMoment», чтобы поделиться своими любимыми моментами из фильмов 2021 года. Самые популярные твиты покажут в прямом эфире на всё той же церемонии. Пятерым проголосовавшим подарят бесплатные билеты в кинотеатры в течение года, подписку на различные стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина Академии киноискусств.

Вдобавок авторы назовут имена трёх участников голосования и оплатят им поездку в Лос-Анджелес на церемонию в 2023 году. Победителей выберут случайным образом.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года. Ранее организаторы назвали номинантов — по числу потенциальных наград лидирует драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем.

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