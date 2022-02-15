Зрители голосуют за свои любимые фильмы 2021 года. Победителя назовут на «Оскаре-2022»

В период с 14 февраля по 3 марта пользователи «Твиттера» могут голосовать за свои любимый фильм, вышедший в 2021 году. Для этого достаточно написать название картины на английском языке и использовать хэштег «OscarsFanFavorite». Победителя зрительского голосования назовут в ходе церемонии «Оскар-2022».
Также пользователи могут использовать хэштег «OscarsCheerMoment», чтобы поделиться своими любимыми моментами из фильмов 2021 года. Самые популярные твиты покажут в прямом эфире на всё той же церемонии. Пятерым проголосовавшим подарят бесплатные билеты в кинотеатры в течение года, подписку на различные стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина Академии киноискусств.
Вдобавок авторы назовут имена трёх участников голосования и оплатят им поездку в Лос-Анджелес на церемонию в 2023 году. Победителей выберут случайным образом.
94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года. Ранее организаторы назвали номинантов — по числу потенциальных наград лидирует драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 февраля 2022
-
09:54
-
09:25
-
08:54
-
08:26
-
00:09
- 14 февраля 2022
-
22:59
-
22:17
-
21:10
-
20:18
-
19:45
-
19:24
-
19:21
-
18:39
-
18:38
-
18:08
-
18:07
-
17:34
-
17:02
-
16:01
-
15:23
-
15:02
-
14:48
-
14:45
-
14:22
-
13:50
-
13:25
-
13:03
-
13:01
-
12:31
-
12:09
-
11:37
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:52